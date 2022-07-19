عون عرض مع بو صعب للملفات العالقة واطلع من كلاس على تحضيرات "بيروت عاصمة للشباب العرب 2022"

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما تركز البحث على متابعة الملفات التي يتولى بو صعب معالجتها، ومنها أسباب توقف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت وعدد من المراسيم العالقة.كلاسواستقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الذي ادلى بعد اللقاء بتصريح، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة الرئيس وقدمت لفخامته تقريرا عن الزيارات التي قمت بها الى العراق ومصر والامارات وتركيا تلبية لدعوات رسمية من وزراء الشباب والرياضة، وعرضت مع فخامته امورا تتعلق بالشأن الرياضي والشبابي واخذت توجيهاته بموضوع احتفالية "بيروت عاصمة للشباب العرب 2022" المقرر الاعلان عن برنامجها التفصيلي عندما يتم صرف الاعتماد المحدد من الامانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية".اضاف: "وبمناسبة عيد الجيش في الاول من آب، قدمت لفخامته كقائد أعلى للقوى المسلحة التهاني، متمنيا للبنان كل خير وان يستعيد عافيته بهمة الجيش وضمانة القوى الامنية وجهود الفاعليات واهل الخير. وطلبت من فخامته بأن يضمن ان يكون للشباب موقع محترم في أي خطاب او كلمة يوجهها الى اللبنانيين، وتمنيت من موقع خبرتي ومسؤوليتي ان تفكر الدولة بإعادة العمل بخدمة العلم تحت أي مسمى، كي لا تنشأ لدينا اجيال تتباعد بدل ان تتقارب وتتفاعل. وقد اعرب فخامته عن امله بأن يكون للبنان حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتكتمل الصيغة والآلية الدستورية التي تتوزع سلطات الحكم، وبذلك وحده يستعيد لبنان عافيته وموقعه بين دول العالم".