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لبنان

بو حبيب بحث مع شيا في ملفي النفط والنزوح السوري

Lebanon 24
19-07-2022 | 07:21
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا وتم البحث في ملفي النفط والنزوح السوري.

كما التقى الوزير  بوحبيب  المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
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وأثار الوزير بو حبيب خلال اللقاء 
مسألة المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة وملف النزوح السوري وعدم إمكانية تحمل لبنان هذا العبء  ،وأكدت رشدي للوزير بو حبيب ان الامم المتحدة والدول المانحة ساعدت حوالي المليون ونصف المليون لبناني.

كما التقى الوزير بو حبيب  سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وبحث معه  في موضوع النازحين طالبا اجراء حوار  جدي للوصول الى خارطة طريق لانهاء هذا   الملف.
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