Advertisement

لبنان

سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-07-2022 | 07:29
A-
A+
Doc-P-972673-637938378761029678.jpg
Doc-P-972673-637938378761029678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


ما قامت به القاضية غادة عون في مصرف لبنان المركزي سابقة لم تحصل حتى في عزّ أيام الحرب المشؤومة، حيث كانت الفوضى سائدة في ظل حكم الميليشيات، وفي ظل الوجود السوري.
وعلى رغم هذه الفوضى لم يشهد لبنان مثل هذه السابقة، بإستثناء ما أقدم عليه وزير الداخلية الراحل الشيخ الياس الخازن عندما اقتحم البنك المركزي إعتراضا على موقف لحاكم مصرف لبنان آنذاك الراحل أدمون نعيم.
Advertisement
أمّا أن تقتحم قاضية بهذا الشكل المصرف المركزي تفتيشا عن الحاكم رياض سلامة فهو أمر مستهجن ومخجل في آن، ولا يخدم القضاء والعدالة وبالتأكيد يسيء الى من يدفعون القاضية عون الى فعل ما فعلته.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2022-07-19
10:35 | 2022-07-19
10:34 | 2022-07-19
10:05 | 2022-07-19
09:48 | 2022-07-19
09:35 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website