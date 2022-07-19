سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب

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ما قامت به القاضية غادة عون في مصرف لبنان المركزي سابقة لم تحصل حتى في عزّ أيام الحرب المشؤومة، حيث كانت الفوضى سائدة في ظل حكم الميليشيات، وفي ظل الوجود السوري.وعلى رغم هذه الفوضى لم يشهد لبنان مثل هذه السابقة، بإستثناء ما أقدم عليه وزير الداخلية الراحل الشيخ الياس الخازن عندما اقتحم البنك المركزي إعتراضا على موقف لحاكم مصرف لبنان آنذاك الراحل أدمون نعيم.أمّا أن تقتحم قاضية بهذا الشكل المصرف المركزي تفتيشا عن الحاكم رياض سلامة فهو أمر مستهجن ومخجل في آن، ولا يخدم القضاء والعدالة وبالتأكيد يسيء الى من يدفعون القاضية عون الى فعل ما فعلته.