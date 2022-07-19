ستريدا جعجع تقوم بهذه الخطوة!

اعلنت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه "عملا بالفقرة "أ" بند 1 من المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون الاثراء غير المشروع، قامت النائبة ستريدا جعجع ظهر اليوم، بزيارة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برفقة موكلتها القانونيّة المحاميّة اليان فخري والتقت رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، حيث قدمت تصريحاً بأموالها المنقولة وغير المنقولة، وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة".

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