تلف الأوراق الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.... قانون معجل مكرر من النائب الياس اسطفان

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تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان باقتراح قانون مُعجّل مُكرّر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرمي إلى إضافة فقرة على الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/1994 وتنص الفقرة على تلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج؛ بإستثناء أوراق إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، تُتلف بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان النتائج؛ ما لم تكن موضوع طعن أمام المجلس الدستوري.وأرفق اسطفان اقتراح القانون بمذكّرة بالأسباب الموجبة، ويهدف الى تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على صحة الانتخابات وبحفظ أوراق انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لمدة 24 ساعة، على ان تُتلّف بعدها بحال عدم الطعن بهذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري.وتمنى من رئيس المجلس إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، سندًا للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.