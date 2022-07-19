كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

"مداهمة مصرف لبنان!موقفي معروف من رياض سلامة بسبب سياساته المالية بما فيها شراكته مع تركيبة السلطة بأشكالها السياسية والدينية والقضائية والأمنية والمصرفية والإعلامية وغيرها،ولكن،المداهمة أصبحت فولكلوراً فاشلاً مُسيئاً للقضاء والأمن معاً!أو اعملوها صحّ،أو أوقفوا هذه المهزلة…"

وأضاف السيّد في تغريدة ثانيّة:

"يللي ما بيفهم كيف يعمل القضاء والأمن ما يتفلسف بالتعليق هون:القضاء يطلب من الأمن أن يرصد الشخص المطلوب توقيفه مسبقاً لكي ينجح التوقيف من أول مداهمة،ما بيعمل عشر مداهمات وكل مرة بيظهر عجزه وبيتبهدل فيها وبيطلع الشخص المطلوب بطَل أو ضحيّة!!هيدي شرشحة للكلّ…"