كلامٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما كُشِف عن "التصعيد" غير عادي!

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد إنّ "تل أبيب معنية بلبنان كجارٍ مستقر ومزدهر، وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانيّة".



Advertisement وفي تصريحٍ له، أشار لابيد إلى أن "إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضدّ كل فرعٍ إرهابي إيراني في المنطقة وبشكلٍ عام"، وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له". وفي تصريحٍ له، أشار لابيد إلى أن "إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضدّ كل فرعٍ إرهابي إيراني في المنطقة وبشكلٍ عام"، وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له".