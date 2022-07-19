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لبنان

كلامٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما كُشِف عن "التصعيد" غير عادي!

Lebanon 24
19-07-2022 | 07:53
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد إنّ "تل أبيب معنية بلبنان كجارٍ مستقر ومزدهر، وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانيّة".

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وفي تصريحٍ له، أشار لابيد إلى أن "إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضدّ كل فرعٍ إرهابي إيراني في المنطقة وبشكلٍ عام"، وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين"، وأضاف: "دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة".

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