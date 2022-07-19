كلامٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما كُشِف عن "التصعيد" غير عادي!

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد إنّ "تل أبيب معنية بلبنان كجارٍ مستقر ومزدهر، وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانيّة".
وفي تصريحٍ له، أشار لابيد إلى أن "إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضدّ كل فرعٍ إرهابي إيراني في المنطقة وبشكلٍ عام"، وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له".
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين"، وأضاف: "دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة".