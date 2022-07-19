أصحاب المولدات الخاصة في صيدا يوقعون على تعهد... اليكم التفاصيل

صدر عن لجنة المتابعة لاشتراكات المولدات في صيدا التالي:



بفضل وقفتكم الشجاعة وتحركاتكم الاحتجاجية، وبعد الإخبار الذي تقدم به النائب أسامة سعد ضد أصحاب المولدات المخالفين، وتحرك المدعي العام القاضي رهيف رمضان، تم التوصل إلى إلزام أصحاب المولدات بالتوقيع على تعهد بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، كما تم إفشال محاولة بعض أصحاب المولدات لابتزازكم من خلال إطفاء المولدات.

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لكنه على الرغم من هذا النجاح الذي أنجزتموه، إلا أن هناك محاولات متجددة من قبل بعض أصحاب المولدات للالتفاف على التعهد، واللجوء إلى تهديد المشتركين بقطع اشتراكاتهم.