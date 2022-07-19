أصحاب المولدات الخاصة في صيدا يوقعون على تعهد... اليكم التفاصيل

صدر عن لجنة المتابعة لاشتراكات المولدات في صيدا التالي:
بفضل وقفتكم الشجاعة وتحركاتكم الاحتجاجية، وبعد الإخبار الذي تقدم به النائب أسامة سعد ضد أصحاب المولدات المخالفين، وتحرك المدعي العام القاضي رهيف رمضان، تم التوصل إلى إلزام أصحاب المولدات بالتوقيع على تعهد بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، كما تم إفشال محاولة بعض أصحاب المولدات لابتزازكم من خلال إطفاء المولدات.
لكنه على الرغم من هذا النجاح الذي أنجزتموه، إلا أن هناك محاولات متجددة من قبل بعض أصحاب المولدات للالتفاف على التعهد، واللجوء إلى تهديد المشتركين بقطع اشتراكاتهم.
رداً على تلك المحاولات بادر عدد من إخوانكم المشتركين بالتطوع وتشكيل (لجنة المتابعة لاشتراكات المولدات). وتعلن اللجنة عن استعدادها لتلقي شكاوى المشتركين ومتابعتها والعمل على معالجتها من خلال الاتصال بالقضاء وقوى الأمن الداخلي، وذلك على أرقام الهاتف التالية:
70599131 ---- 71379423
70116066 ---- 03908179
76812185
مع الإشارة إلى أنه يمكن لأي مشترك أن يتقدم بالشكوى (حول الفواتير المخالفة للتسعيرة الرسمية، أو قطع الاشتراك) إلى مخفر صيدا القديمة (المبنى السابق للسنترال).
صيدا في 19 تموز 2022