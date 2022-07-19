العزم في عكار يرد على الوطني الحر: "يلي بيتو من قزاز لا يراشق الناس بحجارة"

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علق المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين على "التيار الوطني الحر"، فقال في بيان: "طالعنا الحساب الرسمي للتيار الوطني الحر ببيان يغمز فيه من قناة الرئيس المكلف، على اعتبار أن تعطيل البلد ليوم واحد يكلف 25 مليون دولار. وبعيدا عن الدفاع أو الهجوم على هذا الفريق أو ذلك، نود توجيه بعض الأسئلة - لشركائنا في الوطن - من منطلق الحرص على هذه الشراكة بالذات، هل تذكرون تعطيل البلاد لسنتين ونصف السنة للاتيان بمرشح بعينه رئيسا للجمهورية؟أم هل من ضرورة لتذكيركم بجملة "كرمال عيون صهر الجنرال... عمرها ما تتألف حكومة؟ وهل نكتفي بهاتين المحطتين أم ترانا نتطرق إلى المراوحة لتسعة أشهر سبقت الحكومة الحالية؟. ومن جهة أخرى، فإن الرئيس المكلف وضع التشكيلة الحكومية أمام رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول كقاعدة للتشاور والنقاش. فمن هو المعطل إذا".وختم: "ولكي لا نطيل السرد والشرح، نكتفي بمثل شعبي قديم "اللي بيتو من قزاز ما يرمي الناس بحجارة".