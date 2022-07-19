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لبنان

بري استقبل رشدي في زيارة وداعية

Lebanon 24
19-07-2022 | 08:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان وتعيينها نائبة للمنسق الخاص للامم المتحدة في سوريا .  
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الرئيس بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من المجلس السياسي في الحزب.  

شمعون قال بعد اللقاء: أحببنا ان نقوم بهذه الزيارة لدولة الرئيس نبيه بري للتعبير عن الصداقة التي كانت تجمع الرئيس بري مع الرئيس كميل نمر شمعون وأن تبقى هذه العلاقة متينة وموجهة في خدمة الوطن لأن خدمة الوطن أصبحت تمثل حاجة ماسة ومن الضروري ان يكون هناك تعاون جدي من اجل اخراج لبنان من المأزق الذي نحن فيه.  

وأضاف شمعون: أيضاً بحثنا موضوع إستحقاق رئاسة الجمهورية وهناك ضرورة ماسة أن ننتخب بالإجماع رئيس جمهورية قادر على تمثيل طموحات الشعب اللبناني ويكون قريب من كل الطوائف ورئيساً لكل اللبنانيين ، من هنا نرى انه من الضروري أن يكون هناك تعاون مع الرئيس نبيه بري ومع كل الفعاليات من أجل إختيار الشخص الصحيح كي يكون في هذا المركز لأن الشعب اللبناني ينتظر منا هذا الامر وليس الاقل .  
كما استقبل رئيس المجلس وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وقضية رواتب موظفي القطاع  وبرنامج عمل الوزارة بملف النازحين .  

الوزير شرف الدين قال بعد الزيارة: تداولنا مع دولة الرئيس بلمفين الاول الملف متعلق بمشكلة رواتب القطاع العام وقد لقيت تجاوبا تاما حول المشروع الذي طرحته الا وهو  

" ضريبة التضامن الاجتماعي " والذي من خلاله نستطيع تحصيل مبلغ ٤٥٠ مليون دولار لبنان بهذه المرحلة بحاجة كثيرا لهذا المبلغ لسداد سعر القمح وشراء الادوية لا سيما الادوية السرطانية وتحريك العجلة الاقتصادية وحل مسألة الرواتب لشهور عدة ، الموضوع سهل ومريح جدا وهو عبارة عن ضريبة ١% على المبالغ التي تتعدى المليون دولار كأرصدة في البنوك فلا أحد من الاثرياء الوطنيين يمكن أن يعترض على هذه الضريبة التي تجمع مبلغ ٤٥٠ مليون من الفرش دولار واذا توزعت على ٦٧ بنك بحيث " بيطلع لكل بنك٨ ،٥ مليون دولار .  

واضاف: أيضاً تحدثنا بلمف مهم  إنسانياً وهو ملف النازحين السوريين والذي هو ملف جد حساس والجدير بالأمر هناك التفاف وطني حول هذا الموضوع ووجدت تجاوبا كليا وتفاعل  من دولة الرئيس وهو متحمس وسمعت منه كلاما وطنيا حول موضوع النازحين ، نحن " مكملين " وقريبا سنكون في سوريا لاكمال هذه المهمة .  

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري النائب السابق سمير الجسر.  

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