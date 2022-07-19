بري استقبل رشدي في زيارة وداعية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان وتعيينها نائبة للمنسق الخاص للامم المتحدة في سوريا .الرئيس بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من المجلس السياسي في الحزب.شمعون قال بعد اللقاء: أحببنا ان نقوم بهذه الزيارة لدولة الرئيس نبيه بري للتعبير عن الصداقة التي كانت تجمع الرئيس بري مع الرئيس كميل نمر شمعون وأن تبقى هذه العلاقة متينة وموجهة في خدمة الوطن لأن خدمة الوطن أصبحت تمثل حاجة ماسة ومن الضروري ان يكون هناك تعاون جدي من اجل اخراج لبنان من المأزق الذي نحن فيه.وأضاف شمعون: أيضاً بحثنا موضوع إستحقاق رئاسة الجمهورية وهناك ضرورة ماسة أن ننتخب بالإجماع رئيس جمهورية قادر على تمثيل طموحات الشعب اللبناني ويكون قريب من كل الطوائف ورئيساً لكل اللبنانيين ، من هنا نرى انه من الضروري أن يكون هناك تعاون مع الرئيس نبيه بري ومع كل الفعاليات من أجل إختيار الشخص الصحيح كي يكون في هذا المركز لأن الشعب اللبناني ينتظر منا هذا الامر وليس الاقل .