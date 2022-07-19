29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري استقبل رشدي في زيارة وداعية
Lebanon 24
19-07-2022
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان وتعيينها نائبة للمنسق الخاص للامم المتحدة في سوريا .
Advertisement
الرئيس بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من المجلس السياسي في الحزب.
شمعون قال بعد اللقاء: أحببنا ان نقوم بهذه الزيارة لدولة الرئيس نبيه بري للتعبير عن الصداقة التي كانت تجمع الرئيس بري مع الرئيس كميل نمر شمعون وأن تبقى هذه العلاقة متينة وموجهة في خدمة الوطن لأن خدمة الوطن أصبحت تمثل حاجة ماسة ومن الضروري ان يكون هناك تعاون جدي من اجل اخراج لبنان من المأزق الذي نحن فيه.
وأضاف شمعون: أيضاً بحثنا موضوع إستحقاق رئاسة الجمهورية وهناك ضرورة ماسة أن ننتخب بالإجماع رئيس جمهورية قادر على تمثيل طموحات الشعب اللبناني ويكون قريب من كل الطوائف ورئيساً لكل اللبنانيين ، من هنا نرى انه من الضروري أن يكون هناك تعاون مع الرئيس نبيه بري ومع كل الفعاليات من أجل إختيار الشخص الصحيح كي يكون في هذا المركز لأن الشعب اللبناني ينتظر منا هذا الامر وليس الاقل .
كما استقبل رئيس المجلس وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وقضية رواتب موظفي القطاع وبرنامج عمل الوزارة بملف النازحين .
الوزير شرف الدين قال بعد الزيارة: تداولنا مع دولة الرئيس بلمفين الاول الملف متعلق بمشكلة رواتب القطاع العام وقد لقيت تجاوبا تاما حول المشروع الذي طرحته الا وهو
" ضريبة التضامن الاجتماعي " والذي من خلاله نستطيع تحصيل مبلغ ٤٥٠ مليون دولار لبنان بهذه المرحلة بحاجة كثيرا لهذا المبلغ لسداد سعر القمح وشراء الادوية لا سيما الادوية السرطانية وتحريك العجلة الاقتصادية وحل مسألة الرواتب لشهور عدة ، الموضوع سهل ومريح جدا وهو عبارة عن ضريبة ١% على المبالغ التي تتعدى المليون دولار كأرصدة في البنوك فلا أحد من الاثرياء الوطنيين يمكن أن يعترض على هذه الضريبة التي تجمع مبلغ ٤٥٠ مليون من الفرش دولار واذا توزعت على ٦٧ بنك بحيث " بيطلع لكل بنك٨ ،٥ مليون دولار .
واضاف: أيضاً تحدثنا بلمف مهم إنسانياً وهو ملف النازحين السوريين والذي هو ملف جد حساس والجدير بالأمر هناك التفاف وطني حول هذا الموضوع ووجدت تجاوبا كليا وتفاعل من دولة الرئيس وهو متحمس وسمعت منه كلاما وطنيا حول موضوع النازحين ، نحن " مكملين " وقريبا سنكون في سوريا لاكمال هذه المهمة .
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري النائب السابق سمير الجسر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
15:43 | 2022-07-18
18/07/2022 03:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
07:29 | 2022-07-19
19/07/2022 07:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يعلن "التصعيد".. ضدّ من؟
Lebanon 24
برّي يعلن "التصعيد".. ضدّ من؟
04:30 | 2022-07-19
19/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو
01:19 | 2022-07-19
19/07/2022 01:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة: رسالة ضغط لبكركي؟
Lebanon 24
توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة: رسالة ضغط لبكركي؟
22:16 | 2022-07-18
18/07/2022 10:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-07-19
حزب الله "الجديد"... مواكبة الازمة وملء الفراغ
05:00 | 2022-07-19
تشتّت مستمرّ ولا اتفاق.. كيف يقارب "التغييريون" انتخابات الرئاسة؟
14:27 | 2022-07-19
"المعلومات" توقف مطلوباً خطيراً في بعلبك.. من هو؟
14:19 | 2022-07-19
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:10 | 2022-07-19
الخازن اتصل بالراعي مستنكراً توقيف المطران الحاج في الناقورة
13:53 | 2022-07-19
"ولعت" بين عائلتين في عكّار.. إليكم ما جرى
فيديو
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
19/07/2022 21:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
19/07/2022 21:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
19/07/2022 21:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact