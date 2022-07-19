الخوري بحث وشيا في اتفاق مكافحة الجريمة المنظمة

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وفي سياق منفصل، تداولت السفيرة شيا مع وزير العدل في الأوضاع الراهنة لقصور العدل ووزارة العدل وحاجاتها اللوجستية والإدارية، إضافة الى أوضاع وظروف عمل القضاة والمساعدين القضائيين. بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الواقع في 29 تموز والذي سبق أن أعلنت عنه الأمم المتحدة، في إلتزام لبنان وتطبيقه لبنود الإتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً المكمّل لها، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، الملحق بالإتفاقية.وفي سياق منفصل، تداولت السفيرة شيا مع وزير العدل في الأوضاع الراهنة لقصور العدل ووزارة العدل وحاجاتها اللوجستية والإدارية، إضافة الى أوضاع وظروف عمل القضاة والمساعدين القضائيين.

وإلتقى الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من وزارة العدل الروسية برئاسة المديرة العامة لقسم القانون الدولي والتعاون في الوزارة إيكاترينا كوديليك، في حضور القنصل الروسي في لبنان مكسيم رومانوف وممثل وزارة العدل اللبنانية القاضي محمد فواز.



ويزور الوفد الروسي لبنان في إطار التحضير لتوقيع إتفاقية تبادل المجرمين بين لبنان وروسيا، وقد أطلع الوزير الخوري من الوفد على المسودة النهائية للإتفاقية وبنودها، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً ثم إبرامها.