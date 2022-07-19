وفاة عامل بطريقة مأسوية.. ارتطم وجهه بقسطل حديدي وهذا ما حصل

اوضحت ادارة "معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة" في سينيق في بيان، أن "حادثة وفاة العامل سعيد أنيس جرت بينما كان يقوم بمهمة تنظيف خزان التخمير "digestor 2" ورفع الاتربة منه، إنهار جزء من التراب فتراجع مبتعدا، لكن لسوء الحظ تعثر ووقع على الأرض مما أدى إلى ارتطام وجهه بقسطل حديد وانهار جزء من التراب عليه، فسارع زملاؤه برفع التراب عنه وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى حمود الجامعي لكنه كان قد فارق الحياة فورا".

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