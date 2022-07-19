بحوزتهم أكثر من 42 مليون ليرة ومخدرات... الجيش يوقف 3 أشخاص في صحراء الشويفات

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 19 / 7 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، كلاً من المواطنَيْن (م.د) و (ا.ز) والسوري (ا.ن) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها وسرقة دراجات نارية، وضُبط بحوزتهم كمية من المخدرات( 843 ظرفاً و80 طبة من مادة الكوكايين، و17 ظرفاً من حشيشة الكيف و3 أكياس و20 ظرفاً من مادة الماريجوانا)، ومبلغ مالي بقيمة 42،264،000 ل.ل، و3 دراجات نارية.سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.