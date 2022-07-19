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لبنان

بحوزتهم أكثر من 42 مليون ليرة ومخدرات... الجيش يوقف 3 أشخاص في صحراء الشويفات

Lebanon 24
19-07-2022 | 09:48
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
بتاريخ 19 / 7 /2022  أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، كلاً من المواطنَيْن (م.د) و (ا.ز) والسوري (ا.ن) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها وسرقة دراجات نارية، وضُبط بحوزتهم كمية من المخدرات( 843 ظرفاً و80 طبة من مادة الكوكايين، و17 ظرفاً من حشيشة الكيف و3 أكياس و20 ظرفاً من مادة الماريجوانا)، ومبلغ مالي بقيمة 42،264،000 ل.ل، و3 دراجات نارية.
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سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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