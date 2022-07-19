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لبنان

تعميم لوزير الزراعة إلى مديريات حراس الأحراج بتسيير دوريات يومية

Lebanon 24
19-07-2022 | 09:35
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عمم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، بناء على نشرة احتمال نشوب الحرائق في الغابات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، المرفقة بخريطة للمناطق الأكثر تعرضا للخطر، على "كل مديريات حراس الأحراج التابعة لوزارة الزراعة في المحافظات كافة، ضرورة تسيير دوريات يومية إلى الأحراج والأماكن المعرضة لخطر الاشتعال". 
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وتمنى على "القوى الأمنية تسيير دوريات بشكل يومي، منعا لحدوث أي حريق قد يعرض المواطنين إلى الخطر والثروة الحرجية إلى خسارات لا تعوض". 
 
وأمل من "جميع المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء تواجدهم في الطبيعة وعدم رمي أي نفايات تؤدي إلى حدوث حريق". 
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