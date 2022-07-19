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لبنان

سلام استقبل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان

Lebanon 24
19-07-2022 | 10:05
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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه صباح اليوم على مدى ساعة ونصف ساعة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في حضور الوفد المرافق. وجرى البحث في ضرورة الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي استكمالاً للمفاوضات وصولاً للاتفاق النهائي مع الصندوق وضرورة عدم تأجيل هذه الخطوات الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.
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واثنى دوكان على نجاح وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع قرض البنك الدولي الطارىء للقمح لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي، والتي اوضح دوكان انها جدية وآنية. 
كما تباحث الوزير سلام مع السفير دوكان في الشؤون الاقتصادية والسياسية العام
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