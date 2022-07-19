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لبنان

إصابة إسرائيلي بعملية طعن قرب القدس المحتلة

Lebanon 24
19-07-2022 | 10:34
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أصيب إسرائيلي بعملية طعن في مستوطنة راموت قرب القدس المحتلة، فيما أفادت الأنباء بأنه تم تحييد منفذ العملية.

هذا وأفادت نجمة داوود الحمراء في بيان بأن "المصاب في العملية جراحه بالغة وحالته صعبة للغاية، أما المنفذ حالته متوسطة".
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(روسيا اليوم)
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عملية طعن

القدس المحتلة

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