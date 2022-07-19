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لبنان

أول تغريدة لغادة عون بعد مداهمة مصرف لبنان.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 11:15
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غردت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قائلة: 
 
"هل اصبح تطبيق اشارة قضائية فولكلور هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور.وهل يجب على القضاء ان ياخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر  شبهة  بحق احدهم.ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لانه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ".
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وقالت في تغريدة ثانية: "خاصة اذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة .اذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لانه يستحيل على القاضي اعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلد .هل هذا ما يتوق الي اللبنانيين في اعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه". 
 
وأضافت: "من المعروف  في الممارسة القضائية  انه عند وجود اشارة من نائب عام في  محافظة معينة بتوقيف شخص ملاحق في مكان اخر.ان يطلب الأذن من النائب العام في المحافظة   مكان وجود المطلوب  ما حصل تماما اليوم اما ان يمتنع هذا الاخير عن تنفيذ اشارة قاضي خارج نطاقه الجغرافي فهذا وقف لسير العدالة ."
 
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