عناصر عسكرية تواجدت في البحر قبالة طرابلس.. ما القصّة؟

نفذت وحدة من القوات البحرية في الجيش، بالاشتراك مع عناصر من الطبابة العسكرية ومديرية التوجيه - قسم الحرب النفسية، تمرينا يحاكي فرضية اعتراض مركب هجرة غير شرعية قبالة شاطئ طرابلس، وذلك في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2022، الذي ينفذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.

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