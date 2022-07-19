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لبنان

رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!

Lebanon 24
19-07-2022 | 12:36
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد في تصريح جديد، اليوم الثلاثاء، إنّ "مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل في منصة كاريش، يُمكن أن تساهم في حلّ أزمة الطاقة في العالم"، وأضاف: "يمكن للبنان الاستفادة من مخزونات الغاز في مياهه عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها بأسرعِ وقت". 
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وكان لابيد أشار في تصريح سابق، اليوم، إلى أن "تل أبيب معنية بلبنان كجارٍ مستقر ومزدهر، وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانيّة".

ولفت لابيد إلى أنّ "إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضدّ كل فرعٍ إرهابي إيراني في المنطقة وبشكلٍ عام"، وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين"، وأضاف: "دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة".
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