بعد اشكال ببنين - العبدة.. شخصان يُسلمان أنفسهما لشعبة "المعلومات"

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ المدعوَّيْن "م.ح." و "ع.ر." سلّما أنفسهما، اليوم الثلاثاء، لشعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، وذلك على خلفية إشكال منطقة ببنين - العبدة الأسبوع الماضي والذي راح ضحيته الشاب ظافر الرّفاعي.

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