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لبنان

بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2022 | 13:18
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انعكسَت "بلبلة اقتحام" مصرف لبنان من قبل القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، على آفاق سعر الدولار في السوق، وأوّل الغيث في هذا الإطار يتمثل في عدم إصدار البنك المركزي أي تسعيرة جديدة اليوم لدولار صيرفة بسبب إضراب عامليه لمدّة 3 أيام اعتباراً من اليوم. 
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تقولُ مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّ "المشهد القائم سيجعل السوق أمام خياراتٍ غير مضبوطة، من بينها إمكانية ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية نظراً لضبابية المشهد في مصرف لبنان حالياً"، وأضافت: "إن التوقف عن إصدار تسعيرة جديدة لصيرفة قد يعزّز من نشاطِ السّوق الموازية بشكل أكبر، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيرتفع، ما يعجل تجار العملات يستغلون الأزمة القائمة لجني أرباحٍ على حساب سعر الصّرف". 
بدوره، قال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّه "بعد المشهدية التي حصلت في مصرف لبنان اليوم من خلال اقتحامه، حصلت بلبلةٌ في السوق، وهي أن حركة بيع الدولار تراجعت على الجهتين، سواء من قبل الصرافين أو من قبل المواطنين"، وأضاف: "الجميع يتوقع أن هناك صعوداً للدولار بسبب احتدام الموقف المرتبط بمصرف لبنان، في حين أنّ الخوف من بيع الدولار حالياً هو مبرر لأنه قد يقترن بخسائر في حال صعود سعره".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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