مأساة على أوتوستراد الميناء.. رجلٌ يخسر حياته بحادث صدم!

تعرّض المدعو "أ.ب." في العقد الثامن من عمره، لحادث صدمٍ على أوتوستراد الميناء - طرابلس، ما أدى إلى وفاتِه على الفور.



وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي.