Advertisement

لبنان

مأساة على أوتوستراد الميناء.. رجلٌ يخسر حياته بحادث صدم!

Lebanon 24
19-07-2022 | 13:22
A-
A+
Doc-P-972771-637938590695925688.jpg
Doc-P-972771-637938590695925688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض المدعو "أ.ب." في العقد الثامن من عمره، لحادث صدمٍ على أوتوستراد الميناء - طرابلس، ما أدى إلى وفاتِه على الفور.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي. 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماع أصوات قذائف وانفجارات قوية على الحدود السورية اللبنانية
lebanon 24
20/07/2022 00:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة": لبنان على مفترق طرق
lebanon 24
20/07/2022 00:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير".. هكذا علّق "المستقبل" على "مداهمة غادة عون" لمصرف لبنان
lebanon 24
20/07/2022 00:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
lebanon 24
20/07/2022 00:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث صدم

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-07-19
17:32 | 2022-07-19
17:27 | 2022-07-19
17:02 | 2022-07-19
16:57 | 2022-07-19
16:52 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website