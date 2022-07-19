تحرّك لـ"مخابرات الجيش".. هذا ما فعلته في طرابلس

أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش في منطقة القبة - طرابلس، المدعو "م.ق" لوجود مذكرة توقيف عسكرية بحقه.

وبحسب مندوب "لبنان24" في الشمال، فقد أقدم الأهالي على قطع الطريق احتجاجاً على توقيف المطلوب، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتحها.