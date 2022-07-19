الخازن اتصل بالراعي مستنكراً توقيف المطران الحاج في الناقورة

أجرى النائب فريد هيكل الخازن، الموجود خارج البلاد، اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استنكر فيه مسألة توقيف المطران موسى الحاج في معبر الناقورة والتحقيق معه.



وأفاد المكتب الاعلامي للنائب الخازن في بيان أنّه "وبعد ان استوضح من غبطة البطريرك ما حصل مع المطران الحاج، وضع النائب الخازن نفسه في تصرّف غبطته والبطريركية المارونية في أي موقف سيُتّخذ في ما يتعلق بهذه المسألة".

Advertisement