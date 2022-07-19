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لبنان

آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2022 | 14:19
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "سحب الدولار من المصارف سيبقى على حاله بناءً لمنصة صيرفة، على الرّغم من عدم إصدار مصرف لبنان لتسعيرة جديدة للدولار المرتبط بها، اليوم الثلاثاء، عقب البلبلة التي حصلت إثر مداهمته من قبل القاضية غادة عون".
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ووفقاً للمصادر، فإنّ "السحوبات ستبقى على أساس دولار 25600 استناداً لتعميم مصرف لبنان رقم 161"، موضحةً أنّ "الصرافات الآلية ما زالت مُبرمجة على هذا الأساس، ولا توقف أبداً عن تنفيذ هذا التعميم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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