آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "سحب الدولار من المصارف سيبقى على حاله بناءً لمنصة صيرفة، على الرّغم من عدم إصدار مصرف لبنان لتسعيرة جديدة للدولار المرتبط بها، اليوم الثلاثاء، عقب البلبلة التي حصلت إثر مداهمته من قبل القاضية غادة عون".

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