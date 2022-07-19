"المعلومات" توقف مطلوباً خطيراً في بعلبك.. من هو؟

دهَمت قوّة من شعبة "المعلومات" منزل المدعو "ع.ع.س" في بلدة إيعات - بعلبك، وتمكّنت من توقيفه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ووفقاً للمصادر، فإن الموقوف مطلوبٌ بجرائم سرقة ونقل سيارات مسروقة ونصب واحتيال.

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