Advertisement

لبنان

أسامة سعد التقى بهية الحريري في مجدليون

Lebanon 24
19-07-2022 | 15:24
A-
A+
Doc-P-972800-637938664001704739.jpg
Doc-P-972800-637938664001704739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري مساء اليوم في مجدليون، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان، والقيادي في التنظيم ناصيف عيسى في حضور عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ناصر حمود، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف. 
Advertisement
واستكمل المجتمعون البحث في "الأمور التي تم بحثها في الاجتماع السابق والمتعلق بالقضايا الحياتية والمعيشية وسبل التعاون بين فاعليات صيدا وجميع مكوناتها وقطاعاتها المختلفة من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منها المدينة وضمن مبادرة يتم العمل على التحضير لإطلاقها من بلدية صيدا".
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2022-07-19
17:32 | 2022-07-19
17:27 | 2022-07-19
17:02 | 2022-07-19
16:57 | 2022-07-19
16:52 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website