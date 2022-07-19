أسامة سعد التقى بهية الحريري في مجدليون

استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري مساء اليوم في مجدليون، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان، والقيادي في التنظيم ناصيف عيسى في حضور عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ناصر حمود، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.

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واستكمل المجتمعون البحث في "الأمور التي تم بحثها في الاجتماع السابق والمتعلق بالقضايا الحياتية والمعيشية وسبل التعاون بين فاعليات صيدا وجميع مكوناتها وقطاعاتها المختلفة من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منها المدينة وضمن مبادرة يتم العمل على التحضير لإطلاقها من بلدية صيدا".



