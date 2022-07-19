أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة": لبنان على مفترق طرق



Advertisement وقد حذّرت من خطورة المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل، والتي هي رسائل إيرانية، رداً على نتائج قمّة جدّة. كشفت أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "وجود الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في عداد الوفد الأميركي الذي رافق الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، يحمل في طياته أبعاداً بالغة الأهمية، بالنسبة إلى عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بمعنى أن واشنطن والعواصم الخليجية وكذلك العربية، تؤيد العودة إلى طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بما من شأنه التوصل إلى حلول لهذا الملف في وقت قريب".وقد حذّرت من خطورة المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل، والتي هي رسائل إيرانية، رداً على نتائج قمّة جدّة.

وأشارت إلى أن إيران عبر أذرعها العسكرية وفي مقدمها حزب الله، ستعمل بكافة الوسائل من أجل إفشال عملية الترسيم البحري. وهذا ما ظهر من خلال مواصلة الحزب في إطلاق المسيرات التي يمكن أن تقود إلى رد إسرائيلي واسع النطاق".

وشدّدت الأوساط الدبلوماسية على أن "لبنان على مفترق طرق حقيقي، فإما يستفيد من الأجواء الإيجابية التي وفرتها قمة جدة، أو أن يبقى أسيراً لحزب الله وجماعات إيران في المنطقة". (السياسة الكويتية)