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لبنان

الجانب الأميركي تنصَّل

Lebanon 24
19-07-2022 | 17:27
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لوحظ أن الجانب الأميركي تنصَّل من أي التزام بتسهيل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، واكتفى بدعم إجراءات الدعم من قبل بعض الدول العربية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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