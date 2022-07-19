29
o
بيروت
37
o
طرابلس
26
o
صور
35
o
جبيل
24
o
صيدا
34
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موظفو الادارة العامة ماضون في الاضراب.. وزير العمل: تجاوزوا الحدود
Lebanon 24
19-07-2022
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال عملية شدّ الحبال مستمرة بين الحكومة وموظفي الإدارة العامة بغية التوصّل الى حلّ لفك الإضراب العام الذي دخل شهره الثاني.
وفي هذا السياق كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": رابطة موظفي الإدارة العامة لم ترضَ بقرارات اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، والتي رفعت قيمة التنقلات لليوم الواحد للموظفين العامين الى 95 ألف ليرة، وراتبين بدل راتب على أن يحضروا يومين أسبوعياً اي 8 ايام شهرياً وبذلك يبقون 22 يوماً في المنزل. في ظلّ تلك المعمعة، وحول الحلول الممكن طرحها أكّد وزير العمل مصطفى بيرم لـ"نداء الوطن"، والذي حمل مطالبهم الى اللجنة ويقف الى جانبهم كون وزارته هي القيّمة على شؤون الموظفين، أن "الدولة لا تملك واردات والحلّ الذي توصّلوا اليه بالقدوم الى العمل يومين هو جيّد في وضعنا الراهن". وسأل: "من اين سنأتي بالواردات اذا ظلوا في منازلهم، هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار...".أضاف: "طلبنا منهم الترّوي قليلاً لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لم يقبلوا"، معتبراً أن "المسألة خرجت عن المقبول، تجاوزوا الحدود ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة، علماً ان الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر". وحول إمكانية تسديد مبلغ الـ95 ألف ليرة كبدل نقل علماً ان إقرار زيادة بدل نقل الـ64 ألف ليرة لم يتقاضوها، قال بيرم انه "سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم إستثنائي". أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة، فأشار الى أنه "رغم انحيازه الى الموظفين والإعتراف بمطالبهم المحقّة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين الى العمل، وسيسمعون صوت تحمّل المسؤولية، اذ لا يمكن الإستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد، سبق أن دعوتهم مرات عدة الى مكتبي، ولكن لا مرونة في التواصل معهم". وبالنسبة الى عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل "بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟". بدورها أكّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ"نداء الوطن" عدم رضاهم على القرارات المتخذة باعتبار أن "اللجنة لم تقرّ الحدّ الأدنى المقبول لنشل موظف الإدارة العامة"، لافتة الى أنهم "مصرّون أكثر من أي وقت مضى على الإستمرار في الإضراب العام للأسباب التالية: أولاً لم يحددوا حدّاً أدنى للراتب وحدّاً أقصى، ثانياً لم يلبوا مطلبنا بسحب الراتب وفق سعر الدولار المصرفي أي بقيمة 8000 ليرة للدولار، ولم يتطرقوا الى سيرة الطبابة والإستشفاء، ووفق سعر الدولار المصرفي اذا زاد يزيد الراتب واذا انخفض ينخفض الراتب، وثالثاً لم يضموا المساعدة الإجتماعية والتي تساوي الراتب كما أوحوا للبعض، الى الراتب، وبالتالي لن ترتفع قيمة تعويضات الصرف".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
07:29 | 2022-07-19
19/07/2022 07:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
07:49 | 2022-07-19
19/07/2022 07:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
12:36 | 2022-07-19
19/07/2022 12:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:11 | 2022-07-20
قتيل وجريح نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث
04:11 | 2022-07-20
نائب في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... ماذا فعل؟
04:09 | 2022-07-20
رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان بعد لقائه بو حبيب: هناك فرصة لتسوية مسألة ترسيم الحدود
04:00 | 2022-07-20
التعصب قمة الانفتاح... آن الاوان لانتخاب رئيس من "موارنة الأطراف"
03:44 | 2022-07-20
تعميم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
03:30 | 2022-07-20
هل توقف ادخال المازوت الايراني الى لبنان؟
فيديو
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 11:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 11:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
20/07/2022 11:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact