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لبنان
العلّية :الموضوع انتهى في النيابة العامة التمييزية
Lebanon 24
19-07-2022
|
23:03
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كما كان متوقّعاً، مَثل مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، الدكتور جان العلّية، أمام النيابة العامة التمييزية صباح أمس نتيجة الإخبار المقدّم ضدّه من قِبَل مجلس شورى الدولة على خلفية ما صرّح به في مؤتمر صحافي عقده في حزيران الماضي حول قرار الأخير في ما يتعلق بقضية مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. وقد سبق وتزامن مثول العلّية مع مواقف ووقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت لعدد من الجمعيات والسياسيين والناشطين في الشأن العام دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير ورفضاً لاستخدام القضاء كأداة للتهويل والترهيب، وفق ما كتبت كارين عبد النور في" نداء الوطن"اضافت: بالعودة إلى الجلسة، فقد عُقِدت أمام المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات الذي استمع إليه على سبيل المعلومات بعدما كانت الجلسة مقررة لدى النائب العام غسان الخوري، حيث حضر العلّية من دون محاميه «إيماناً منه بدولة القانون والمؤسسات ولثقته بالقضاء». هذا وصرّح عقبها بأن مثوله أمام القضاء كان كشاهد وليس كمتّهم، مضيفاً: «كانت الجلسة مطوّلة أجبت فيها على كل الأسئلة. كما اغتنمت جلسة التحقيق لكشف الكثير من المعلومات ووضعها بمتناول القضاء». وأوضح أنه هو الآخر سيتقدّم بواسطة محاميه، الأستاذ نزار صاغية، بإخبار منفصل يتعلق بموضوع مزايدة السوق الحرة مرفَقاً بكافة المستندات، مبدياً أسفه لما نتج عن الإخبار من إخلال بالتزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها لبنان العام 2009 وهي تلزم الدول بحماية كاشفي الفساد. وقد أوضح العلّية في حديث خاص لـ»نداء الوطن» أن «الموضوع قد انتهى في النيابة العامة التمييزية وقد يضع رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، يد اللجنة على الملف، بحيث سيتمّ استدعاء كل من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام إدارة المناقصات إلى جلسة اللجنة يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب». كما أشار خلال حديثه إلى «سلسلة من الإخبارات ستقدّم تباعاً في كل الصفقات العمومية التي جرت بطريقة مشبوهة أمام كافة المراجع المختصة اعتباراً من الأسابيع المقبلة».
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