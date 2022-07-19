التأليف الحكومي مؤجل والتفاوض يدور حول حكومة العهد الجديد

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كتب الان سركيس في" نداء الوطن":قبل أشهر قليلة من نهاية عهد عون، لا يبدو أن الأفق مفتوح أمام تأليف حكومة جديدة، فالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يعتبر أن ما قام به كفيل بولادة الحكومة لو كانت هناك نيات صافية، لكن كما يبدو من حرب التسريبات فإن لا نية للتأليف إلا وفق شروط العهد ورجله الأول النائب جبران باسيل.ومن جهته، يبدو أن العهد لن يُقدّم تنازلات في نهاية عمره تُكرّس تراجعه في الإنتخابات النيابية، بل يريد أن يحافظ على حصته كاملةً وكأن الإنتخابات لم تُجرَ أو أنه لم يتراجع في كل الدوائر المسيحية.ووِفق المعطيات المتوفرة، فإن الأزمة الحكومية موجودة وستتمدّد، وكل الرهانات الخارجية سقطت ولا يظهر أن هناك بصيص أمل للحل المرتقب، وإذا كان هذا البصيص موجوداً فسيظهر حكماً في الإستحقاق الرئاسي وليس الحكومي.ووسط هذا الغموض القاتل، فإن كل القوى السياسية والإقليمية والدولية تستجمع أوراقها بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي لأن تأليف الحكومة بات بحكم المنتهي أو أن الحديث عنه غير ذي فائدة، لذلك فإن المفاوضات إنطلقت حول حكومة العهد الجديد .