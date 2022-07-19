تأجيل مؤتمر "المستقبل" الى ما بعد الرئاسة.. والحريري "خارج السمع" السياسي والحزبي

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كتب علي ضاحي في" الديار": عاد نبض "تيار المستقبل" ليرتفع في اليومين الماضيين من بوابة السجالات الداخلية بين الحزبيين الحاليين وحزبيين مستقيلين، اذ يصب قياديو "المستقبل" حالياً "جام غضبهم" على كل من خرج من "عباءة" رئيسه سعد الحريري، وترشح خلافاً لإرادته وقراره بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً. وكذلك ارتفعت نبرة "المستقبل" في ملف تقسيم بلدية بيروت.وفي حين يشارك قياديو الصف الاول في "التيار الازرق" في العديد من النشاطات الحزبية والمناسبات الاجتماعية وفي المناطق بصفة حزبية وشخصية، الا انه من الواضح تماماً ووفق اوساط قيادية في "المستقبل"، ان الزخم الحزبي مؤجّل الى ما بعد المؤتمر العام، والذي كان مقرراً في ايلول، وقبل اشهر من الانتخابات وقرار الرئيس الحريري بتعليق العمل السياسي والنيابي والحكومي. ولكن بعد اعلان الحريري قراره، يبدو ان الامور تتجه الى تأجيل المؤتمر الحزبي العام الى ما بعد نهاية الانتخابات الرئاسية في 31 تشرين الاول المقبل.وتشير الاوساط الى ان المؤتمر قد يعقد في ربيع العام 2023، اذا سارت كل الاستحقاقات على طبيعتها وانتخب رئيس جديد للجمهورية في وقته الدستوري، وكذلك شكلت حكومة جديدة لتشكيل انطلاقة فعلية للعهد الجديد والبلد.وتشير الاوساط الى ان التواصل موجود داخل "المستقبل" في لبنان، والتواصل مفتوح مع الحريري وقت الضرورة في الخارج، ولكن الحريري "خارج السمع" الحزبي والسياسي وليس "منغمساً بزخم"، حالياً في التفاصيل الحزبية واللبنانية.ورغم ذلك، تقول الاوساط ان الحريري و"المستقبل" لم يخرجا من المعادلة السياسية والتركيبة اللبنانية ، رغم خروجهما من البرلمان والحكومة، ومن الطبيعي ان يقوم الحريري بمراجعة شاملة لكل قراراته قبل الانتخابات، ولا بد من قراءة معمقة لنتائج الانتخابات وتداعيات قرار مقاطعتها ترشيحاً واقتراعاً، وكذلك قراءة معمقة لنتائجها وتداعياتها على البيئة السنية عموماً وبيئة "المستقبل" خصوصاً. وتلفت الى انه من الطبيعي ايضاً، ان تكون هذه القراءة واتخاذ القرارات الملائمة لاستئناف العمل السياسي والحزبي، وكيفية التعاطي مع المرحلة المستقبلية في ظل عهد جديد وحكومة جديدة.وتشير الاوساط الى ان هناك رأيا وازنا داخل "المستقبل" يرى ان لا طائل من العمل في ظل "عهد متهالك، والكل ينتظر بفارغ الصبر رحيله".