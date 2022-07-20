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لبنان

لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة لامست الـ 40!

Lebanon 24
20-07-2022 | 00:46
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الهندي الموسمي يثور فوق دول الخليج وصحراء المملكة السعودية وتتدنى قيم ضغطه الجوّي لتلامس 988hpa الامر الذي يؤدي الى تمدد الكتل الحارة نحو مصر والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، هذا وقد دخل لبنان أمس الثلاثاء في ذروة اللهيب، ولامست درجات الحرارة 40 درجة بين البقاع الشمالي الشرقي ودمشق، وفي البقاع الوسط 38 درجة، ومن المنتظر ان تواصل الكتل الحارة سيطرتها اليوم الاربعاء على كافة الاراضي اللبنانية والسورية والاردنية.

 

وأضاف: "يستمر تموز حتى بداية شهر آب، بأجوائه الحارة، الجافة بقاعاً والرطبة ساحلا، وتتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف اعتباراً من يوم الخميس ولغاية الاحد وتسجل بين 35 و 37 بقاعاً و بين 31 و 33 ساحلاً".

 

وتابع:"اجواء صافية سوف ترافقنا في الايام المقبلة لا غبار فيها كما يُحكى، بل ظهور لطبقات من الضباب المحلي فوق الجبال الغربية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة."

 

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الحرارة على الساحل: 31-33 نهاراً و 27 ليلاً 

في البقاع: 36-38 نهاراً و 21 ليلا

على الجبال 1200 متر: 29-32 نهاراً و 17

على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و  15 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 80 %ساحلاً و 35% بقاعاً

البحر منخفض مستوى الموج اليوم الاربعاء.

 

 

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