حزب الله لن يقف الى جانب "التيار"

اكدت مصادر مطلعة ان حزب الله لن يكون الى جانب حليفه "التيار الوطني الحر" في مسألة الحديث عن استحداث بلدية ثانية في مدينة بيروت وتحديدا في بيروت الاولى.

وتقول المصادر "ان الحزب لن يوافق على تقسيم بيروت لكنه لا يرغب في الظهور بمظهر المواجه للقوى المسيحية التي تكتلت من اجل هذا المطلب، خصوصا ان حلفاءه المسيحيين هم رأس حربة لهذا المطلب".

وترى المصادر "ان الحزب بالرغم من موقفه الواضح، لا يرغب بأن يصبح الاصطفاف حول هذه القضية بين قوى وشخصيات اسلامية وقوى وشخصيات مسيحية، لان الامر سيؤدي الى توترات غير ضرورية وليس اوانها".