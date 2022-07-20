نفايات وروائح كريهة وحشرات في هذه المحافظة... والبلديات عاجزة عن التحرك!

تعاني العديد من بلدات قضاء الضنية ومحافظة عكار من تكدس النفايات في شوارعها، ما ادى لانتشار الروائح الكريهة والحشرات بين المنازل وفي الشوارع، وفق مندوب "لبنان 24".



وأوضح بعض رؤساء البلديات ان بلدياتهم اصبحت خالية من الاموال، مما يعرقل عملية جمع النفايات لديهم، واكد عدد اخر من اعضاء البلديات ان بلدياتهم غير قادرة على الاستمرار بتأدية مهامها حتى نهاية العام، وتحديدا بمهام جمع النفايات بسبب تكاليف النقل المرتفعة وعدم القدرة على صيانة الآليات.

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