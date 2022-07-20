Advertisement

لبنان

هل توقف ادخال المازوت الايراني الى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-07-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-972893-637939029844257307.jpg
Doc-P-972893-637939029844257307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدا لافتا طوال الفترة الماضية ان حمولات المازوت الايراني لم تتوقف عن الدخول الى الاراضي اللبنانية عبر اراضي الجمهورية العربية السورية.

وتؤكد مصادر معنية "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتأخر عن مد المقاومة الاسلامية في لبنان بالمازوت وان بكميات متفاوتة".

الا ان السؤال الاساس يبقى في ماهية استخدام تلك الحمولات من المازوت، فهل ستخصص للتدفئة وبكميات محددة لكل اللبنانيين ام لفئة محددة خلال الشتاء المقبل؟ أم انها احتياطي استراتيجي للمقاومة في حال اندلاع حرب مع العدو الاسرائيلي؟ ام ان الامر منوط بالخيارين معا؟

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2022-07-20
05:00 | 2022-07-20
03:00 | 2022-07-20
06:00 | 2022-07-20
04:00 | 2022-07-20
07:35 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website