هل توقف ادخال المازوت الايراني الى لبنان؟

بدا لافتا طوال الفترة الماضية ان حمولات المازوت الايراني لم تتوقف عن الدخول الى الاراضي اللبنانية عبر اراضي الجمهورية العربية السورية.

وتؤكد مصادر معنية "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتأخر عن مد المقاومة الاسلامية في لبنان بالمازوت وان بكميات متفاوتة".

الا ان السؤال الاساس يبقى في ماهية استخدام تلك الحمولات من المازوت، فهل ستخصص للتدفئة وبكميات محددة لكل اللبنانيين ام لفئة محددة خلال الشتاء المقبل؟ أم انها احتياطي استراتيجي للمقاومة في حال اندلاع حرب مع العدو الاسرائيلي؟ ام ان الامر منوط بالخيارين معا؟