29
o
بيروت
37
o
طرابلس
26
o
صور
35
o
جبيل
24
o
صيدا
34
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا أزمة بنزين حتى الساعة.. وبعدين "الله أعلم"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-07-2022
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اعلان موظفي المصرف المركزي الاضراب لـ3 أيام، عادت الى الواجهة أزمة المحروقات، لا سيما مع تعذر القدرة على تأمين الدولارات وفق منصة "صيرفة" لعملية الاستيراد.
وفي هذا الاطار، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث عبر "لبنان 24" الى ان لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، بانتظار ما قد تحمله معها الايام المقبلة، لافتاً الى ان عملية الشراء للدولارات لزوم الاستيراد، تتم من خلال المصارف.
Advertisement
ودعا البراكس الى انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة في هذا الملف، حول ما اذا كنا سنتجه الى أزمة محروقات أو لا، في ضوء طريقة تعامل المصارف مع هذا الملف.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
07:29 | 2022-07-19
19/07/2022 07:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
07:49 | 2022-07-19
19/07/2022 07:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
12:36 | 2022-07-19
19/07/2022 12:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:11 | 2022-07-20
قتيل وجريح نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث
04:11 | 2022-07-20
نائب في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... ماذا فعل؟
04:09 | 2022-07-20
رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان بعد لقائه بو حبيب: هناك فرصة لتسوية مسألة ترسيم الحدود
04:00 | 2022-07-20
التعصب قمة الانفتاح... آن الاوان لانتخاب رئيس من "موارنة الأطراف"
03:44 | 2022-07-20
تعميم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
03:30 | 2022-07-20
هل توقف ادخال المازوت الايراني الى لبنان؟
فيديو
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 11:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 11:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
20/07/2022 11:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact