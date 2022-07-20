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لبنان

لا أزمة بنزين حتى الساعة.. وبعدين "الله أعلم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2022 | 01:45
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مع اعلان موظفي المصرف المركزي الاضراب لـ3 أيام، عادت الى الواجهة أزمة المحروقات، لا سيما مع تعذر القدرة على تأمين الدولارات وفق منصة "صيرفة" لعملية الاستيراد.
وفي هذا الاطار، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث عبر "لبنان 24" الى ان لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، بانتظار ما قد تحمله معها الايام المقبلة، لافتاً الى ان عملية الشراء للدولارات لزوم الاستيراد، تتم من خلال المصارف.
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ودعا البراكس الى انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة في هذا الملف، حول ما اذا كنا سنتجه الى أزمة محروقات أو لا، في ضوء طريقة تعامل المصارف مع هذا الملف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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