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لبنان

الجيش يستكمل مداهماته في التبانة.. وهذا ما ضبطه في أحد المستودعات

Lebanon 24
20-07-2022 | 01:52
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ذكر مندوب "لبنان 24" أن الجيش استكمل، مساء أمس، مداهماته لتوقيف مطلقي النار بشكل عشوائي في التبانة.
 
وتمكنت عناصر الجيش من ضبط 3 بندقيات وكمية من الذخائر بعد مداهمة احد المستودعات في المنطقة.
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الجيش

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