الجيش يستكمل مداهماته في التبانة.. وهذا ما ضبطه في أحد المستودعات

ذكر مندوب "لبنان 24" أن الجيش استكمل، مساء أمس، مداهماته لتوقيف مطلقي النار بشكل عشوائي في التبانة.

وتمكنت عناصر الجيش من ضبط 3 بندقيات وكمية من الذخائر بعد مداهمة احد المستودعات في المنطقة.