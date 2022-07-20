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لبنان

اعلان من المديرية العامة للأمن العام.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-07-2022 | 02:30
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البريّة، والسماح لحاملي بطاقة إنتساب إلى إتحاد الغرف السياحية، ضمن فئة النقابات المهنية، بالدخول إلى لبنان شرط إبراز مستند ورقي غير مصوّر ممهور ومختوم بخاتم إتحاد الغرف السياحيّة السورية وموقّع عليه من الجهات المختصّة.
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