خبير اقتصادي يحذر: الارتفاع في سعر الصرف سيكون كبيراً

Advertisement

حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور غابي بجاني من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ومن دون أي سقف محدد.وإذ توقع بجاني في حديث لصوت كل لبنان معاودة ارتفاع سعر الصرف مع نهاية الصيف، أشار الى ان سبب تماسك العملات الأجنبية إضافة الى حركة الوافدين والمغتربين الكثيفة والتي تقدر بمليار دولار شهرياً يعود الى الطلب على هذه العملات لتامين البضائع.وعن التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي اعتبره بجاني أصبح قانوناً شكلياً، شدد على أهمية ان تترافق مع قضاء شفاف لكشف المتورطين في حالات الفساد كافة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه.