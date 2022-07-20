تعميم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن مصرف لبنان تعميم للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها لإصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، بتعديل نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في الأسواق اللبنانية والمستعملة محلياً على أجهزة نقاط البيع (POS).

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