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لبنان

نائب في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... ماذا فعل؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 04:11
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استقبل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو وفداً من قضاة المذهب الدرزي ضمّ رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي فيصل ناصر الدين، والقضاة الشيخ سليم العيسمي والشيخ فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرضٌ لأوضاع القضاء ومتابعة الملفات المتعلقة به.
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من جهةٍ أخرى، زار النائب جنبلاط مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقديم تصريحٍ عن الذمة المالية وفقاً للأصول القانونية، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، وأعضاء الهيئة.
 
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