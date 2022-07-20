Advertisement

لبنان

قتيل وجريح نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث

Lebanon 24
20-07-2022 | 04:11
A-
A+
Doc-P-972952-637939129798512709.jpg
Doc-P-972952-637939129798512709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو م.ح وجرح آخر، نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث.
 
وفر سائق السيارة الى جهة مجهولة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مأساة على أوتوستراد الميناء.. رجلٌ يخسر حياته بحادث صدم!
lebanon 24
20/07/2022 14:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جونية باتجاه طبرجا محلة غزير وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
20/07/2022 14:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث صدمٍ في مرياطة
lebanon 24
20/07/2022 14:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حصل حادث صدم على طريق عام دير الزهراني نتج عنه جريح (التحكم المروري)
lebanon 24
20/07/2022 14:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24

شعث

صدم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2022-07-20
05:00 | 2022-07-20
03:00 | 2022-07-20
06:00 | 2022-07-20
04:00 | 2022-07-20
07:35 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website