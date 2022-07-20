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لبنان
قتيل وجريح نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث
Lebanon 24
20-07-2022
|
04:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو م.ح وجرح آخر، نتيجة صدم سيارة لهما على طريق شعث.
وفر سائق السيارة الى جهة مجهولة.
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