المكتب الإعلامي لمشيخة العقل ينفي المعلومات عن أموال تخصّها من فلسطين.. وهذا ما أوضحه

نفى المكتب الإعلامي في مشيخة العقل في بيان، "المعلومات التي وردت في جريدة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم الاربعاء بتاريخ ٢٠-٧-٢٠٢٢ حول نقل أموال كانت بعهدة سيادة المطران موسى الحاج مخصصة لسماحة شيخ العقل الذي لا معرفة سابقة لسماحته تربطه بالمطران الحاج، وان كان على علم، كما الكثيرون، بالعمل الانساني الذي يقوم به مشكوراً".

واكد ان "لا علاقة مباشرة لمشيخة العقل بهذه الأموال، وهي علمت بالتواتر ان ثمة مساعدات مرسلة من محسنين وخيّرين في فلسطين-عرب ١٩٤٨، ومن دون أي طلب لذلك، مخصصة لأقاربهم في لبنان وسوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشية تصل إلى أصحابها عبر أشخاص متطوعين ومندفعين لعمل الخير".

وختم: "واذ يقدّر هذه الغيرة الانسانية ويشكر كل فاعلي الخير المعروفيين، خصوصا في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد والتدهور الاقتصادي المخيف، فإنه يستنكر في الوقت نفسه حادثة توقيف سيادة المطران الحاج والتشهير به وبأي من رجال الدين المؤتَمنين، آملاً معالجة الموضوع من منطلق إنسانيٍّ بحت".