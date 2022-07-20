"لجنة كورونا في صيدا والجوار" تعلن تنظيم مؤتمر "شركاء في مواجهة كورونا".. إليكم التفاصيل

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أعلنت "لجنة كورونا في صيدا والجوار " عن تنظيم " المؤتمر الصحي" شركاء في مواجهة الوباء : من جديد .. معاً في مواجهة كورونا " برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عند العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 26 تموز الجاري في بلدية صيدا .ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه كل القطاعات المعنية بمواجهة جائحة كورونا في صيدا والجوار لتوثيق تجربة الإستجابة المحلية الجماعية للجائحة واستخلاص الدروس المستفادة لتعزيز الإستجابة لوباء كورونا وسائر الأزمات وتعميم منهجية التشبيك والعمل التشاركي لإنقاذ النظام الصحي .وجرى الإعلان عن تنظيم المؤتمر خلال اجتماع لـ" لجنة كورونا في صيدا والجوار " انعقد في مجدليون بدعوة من رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري وحضره ممثلون عن بلدية صيدا وعن كافة الجهات الرسمية والصحية والإغاثية والأمنية الممثلة في اللجنة وفريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة .وفي كلمة لها خلال الإجتماع اشارت الحريري الى أن المؤتمر سيكون مناسبةً أولاً للإضاءة على المرحلة الماضية والإنجاز الذي حققته لجنة كورونا منذ تأسيسها حتى اليوم ، وقصة النجاح التي سطرتها صيدا وجوارها في مواجهة الوباء بتظافر الجهود بين كافة مكوناتها تحت اشراف وزارة الصحة والبلدية وسيكون فرصة أيضاً لإستشراف التحديات الصحية القادمة سواء المتعلقة بالجائحة أو بالوضع الصحي والاستشفائي في المدينة من مختلف جوانبه وبكل مرافقه وقطاعاته ، وللخروج بتوصيات قابلة للتطبيق .وكانت الحريري عقدت في مجدليون 7 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر مع كل من " المؤسسات الإستشفائية الحكومية والخاصة بحضور رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ، مؤسسات رعاية صحية ومستوصفات ومختبرات، جمعيات اغاثية واجهزة اسعافية، بلديات اتحاد صيدا الزهراني وجمعيات أهلية".وجرى خلال هذه الاجتماعات البحث في المحاور الأساسية التي سيركز عليها المؤتمر الصحي وتمثيل كل من هذه القطاعات فيه وتحضير أوراق عمل عن التجربة التي خاضها في التصدي لجائحة كورونا وعن واقع كل قطاع والتحديات التي يواجهها للمرحلة المقبلة .