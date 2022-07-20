ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً

Advertisement

ألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمة خلال إحتفال "أهلا بهالطلة"، وجاء فيها: انا سعيد جدا ان ارعى هذا الاحتفال اليوم لأننا في هذه الأيام السوداء، نرى ضوءا ساطعا يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو، ويكبر وينجح.هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائما الأمل، بان لا خيار للبنان الا أن يكون مزدهرا وينمو نموه الطبيعي.نمر اليوم في اوقات صعبة، والانسان يجب الا يرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة بل في الايام الصعبة، من هنا أردت أن اشارك في هذا اللقاء لأقول بأن وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة.أننا نرى المصاعب في كل مطارات العالم، وقد قمت الاسبوع الماضي بجولة في مطارين، مطار لندن حيث وصلت طائرة طيران الشرق الأوسط قبل وقتها بخمس دقائق وبقيت اكثر من ساعة لتتمكن من الهبوط. اما في مطار اوروبي اخر فقد وصلت الحقائب الى السقف وعندما استفسرت عن الأمر قيل لي بأنها حقائب مفقودة. اما نحن وعلى رغم كل الصعوبات فان مطار بيروت يقوم بكل واجباته. إنارة مطار بيروت ليست أمرا سهلا، وكل ساعة كهرباء تؤخذ قسرا ليظل المطار موجودا وفاعلا. ومن هنا أكرر توجيه الشكر لإدارة المطار ولوزارة السياحة ومعالي وزير السياحة الذي هو في نشاط دائم وقام بنقلة نوعية للسياحة في لبنان في هذا الوقت الصعب.الشكر الكبير لإدارة شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيسها وجميع العاملين فيها، لأن ابتسامتهم في الطائرة اولا تعطي نوعا من الأمل والتفاؤل بلبنان الجديد. هذا هو طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني الذي ينقل صورة الوطن الى الخارج، ويأتي بأهل الخارج الى لبنان خصوصا الرعايا العرب الذين نرحب بهم في كل وقت .كما اشكر الاستاذ ادي بيطار على المشروع المميز وخارطة الطريق التي حددها وهدا العمل لم يكن لينجح لولا محبته لهذا الوطن، ما يعطي القطاع الخاص اللبناني دفعا اضافيا للمشاركة بكل ما للكلمة من معنى.كما نشكر الهيئات الدولية والسفارات التي تعمل بكل اخلاص وتساعدنا وتشدد امامنا"نحن معكم المهم ان تكونوا مع انفسكم ونحن سندعم لبنان"، ونحن باشد الحاجة الى هذه المساعدة.اخيرا، معالي الوزير لقد اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها " بحبك يا لبنان ،كيف ما كنت بحبك"لفيروز واليوم"اهلا بهالطلة اهلا"لصباح. ونتمنى منكم جميعا ان تدعوا معي اذا استمرينا في اختيار الاغاني كشعارات، الا نصل الى اغنية عالعصفورية".