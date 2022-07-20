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لبنان

"أوميكرون BA5" وصل إلى لبنان... وهذا ما كشفه طبيب بارز عن سرعة إنتشاره!

Lebanon 24
20-07-2022 | 05:26
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أعلن رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل "الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفيسور رائف رضا عن دخول لبنان في الموجة السادسة من متحور الكورونا اوميكرون BA5"، مشيرا الى ان "هذا النوع مصدره أميركا وأوروبا مع العلم أن أكثر دول العالم التي تعرضت له هي أميركا وفرنسا وإيطاليا بنسبه 50 في المائة وان عدد الوفيات أسبوعيا يتعدى 9800 فيها".
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ولفت الى "ان اوميكرون BA5 دخل الى لبنان عبر المطار، بسبب عدم الزامية إجراء فحص PCR وتتبع الحالات الخاصة، لان هذا النوع يحتاج إلى PCR الجيني لكشفه، وهو ليس موجودا في كل المختبرات وله علامات صعوبة في التركيز مع القلق ويعدي في خلال ثوان عشرة اشخاص على الاقل باحتكاكهم مع شخص مصاب".
 
ودعا رضا المواطنين الى "أخذ الجرعة الرابعة من اللقاح والوقاية بخاصة أصحاب الامراض المزمنة  والاعمار ما فوق الستين حتى لا نقع في المحظور نتيجة صعوبة الاستشفاء والطبابة في هذه الظروف الاقتصادية".
 
 

لبنان

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