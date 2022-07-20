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لبنان

نائب يتبرّع بـ500 مليون ليرة لبلدية: لا نستحقها... فمن هو؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 05:46
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"عمال نظافة بلدية بعلبك اضربوا لعدم دفع رواتبهم (٩٠٠ ألف ليرة شهرياً)
ولا حلول!
أضع بتصرف البلدية لصالحهم كامل تعويضاتي عن فترة نيابتي السابقة الى اليوم،
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أي ٥٠ شهراً بمعدل ١٠ ملايين شهرياً (٥٠٠ مليون ليرة)،
لأننا لا نستحقها كوننا لم ننظف شيئاً في الدولة،
فيما هم يستحقونها أكثر منا".
 
 
وأضاف: "ونسأل البلدية أن توفد أحد مسؤوليها الينا يوم الجمعة في البقاع لإستيفاء المبلغ لقاء إيصال. مع الشكر".
 
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