نائب يتبرّع بـ500 مليون ليرة لبلدية: لا نستحقها... فمن هو؟

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"عمال نظافة بلدية بعلبك اضربوا لعدم دفع رواتبهم (٩٠٠ ألف ليرة شهرياً)ولا حلول!أضع بتصرف البلدية لصالحهم كامل تعويضاتي عن فترة نيابتي السابقة الى اليوم،أي ٥٠ شهراً بمعدل ١٠ ملايين شهرياً (٥٠٠ مليون ليرة)،لأننا لا نستحقها كوننا لم ننظف شيئاً في الدولة،فيما هم يستحقونها أكثر منا".