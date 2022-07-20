Advertisement

لبنان

عون وقّع مرسوما يقضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهريا

Lebanon 24
20-07-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-972981-637939195435185181.jpg
Doc-P-972981-637939195435185181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوما يقضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهريا لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون وقع مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة
lebanon 24
20/07/2022 17:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وقّع مرسوماً بإعطاء سلفة خزينة بـ90 مليار ليرة... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
20/07/2022 17:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
منى صليبا بفستان ضيّق وقصير... والمتابعون: "شو محلاية"! (صور)
lebanon 24
20/07/2022 17:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري استقبل النائب شمعون
lebanon 24
20/07/2022 17:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

سلفة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-07-20
05:14 | 2022-07-20
07:00 | 2022-07-20
03:00 | 2022-07-20
06:00 | 2022-07-20
04:00 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website