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لبنان
عون وقّع مرسوما يقضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهريا
Lebanon 24
20-07-2022
|
06:04
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوما يقضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهريا لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".
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